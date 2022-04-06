Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi!

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06 Nisan 2022 Çarşamba 14:57:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 14:58:00

Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor

Kaynak: DHA-AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri MAYIN Kefken
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