Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor
Kaynak: DHA-AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
- İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese: Türkiye bizim için dost ülkedir
- Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi!
- Atak sonrası Hürkuş ve Gökbey müjdesi
- "Türkiye gibi güçlü bir ortakla çalışarak mücadele edeceğiz"
- "Türkiye'nin önemini tekrar hatırladılar"
- Yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi yapıldı