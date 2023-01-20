Milli Savunma Bakanlığı "Kara Ocak" katliamı şehitlerini andı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutmayacağız. 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan'ın bağımsızlığının dönüm noktası: Kanlı Ocak
Unutmadık, Unutmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023
20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. "Tek millet, iki devlet" olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.#KanlıYanvar pic.twitter.com/mxsXfTM4qP
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
- "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
- Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
- Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
- Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar