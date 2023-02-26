MSB, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

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26 Şubat 2023 Pazar 15:22:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 15:22:00

Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hocalı katliamı ermeniler azerbaycan

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