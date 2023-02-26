MSB, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Tarihin Kara Lekesi; #Hocalı Katliamı...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023
31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. �������� pic.twitter.com/C1zxC4wLw9
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