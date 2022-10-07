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Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.