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06 Şubat 2024 Salı 11:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 11:45:00

Milli Savunma Bakanlığı 6 Şubat depremleri için belgesel hazırladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin belgesel hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren vatandaşların yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları, yardımların bölgeye ulaştırılması ve asayişin sağlanması gibi önemli görevler gerçekleştirdiği belirtildi.

Mehmetçik ve vatandaşların anlatımıyla hazırlanan belgeselde, depremin hemen ardından neler yaşandığına ve ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin görüntüler aktarılıyor.

Depremin ilk anından itibaren sahaya inen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu belgeselde, ayrıca birliklerin nizamiyeden çıkışı, arama kurtarma faaliyetlerine katılışı, Silahlı Kuvvetler envanterinde yer alan uçak ve helikopterlerin faaliyetlerini içeren anların yanı sıra enkazdan çıkarılan vatandaşların değerlendirmelerine yer veriliyor.

Belgesele, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

Etiketler : milli savunma bakanlığı 6 şubat deprem belgesel
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