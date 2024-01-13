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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaralı askerleri ziyaret etti
13 Ocak 2024 Cumartesi 17:54:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 17:54:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Kaynak: TRT Haber

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Güvenlik Toplantısına katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken, yaralı askerleri ziyaret etti.

Şırnak'ta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak acil şifalar diledi.

Etiketler : Güvenlik Toplantısı Yaralı Asker Ziyareti bakan güler
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