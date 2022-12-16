Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na geldi.
Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Özdem Koçer'den faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.
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