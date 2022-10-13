Bakan Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği

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13 Ekim 2022 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 16:10:00

Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Bakanlar, Türkiye'ye tahıl koridoru ve esir değişimindeki gayretleri için teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Toplantının ikinci günü gerçekleştirilen Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ise Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi.

Daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleştiren Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen "aile fotoğrafı" öncesinde ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü.

Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar, PKK/YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisini dile getirdi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Akar, diplomasinin önemini vurguladı.

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti.

Görüştüğü bakanların da Türkiye'ye, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmelerde diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayinde iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

Etiketler : hulusi akar nato diplomasi
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