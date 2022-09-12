Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: 371 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe--Kilit Operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar: " "371 terörist etkisiz hale getirildi. 400'den mağara ve sığınak temizlendi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe--Kilit Operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'dan, Pençe Kililt Operasyonu açıklaması: "371 terörist etkisiz hale getirildi. 400'den mağara ve sığınak temizlendi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi. Mehmetçiğin nefesi terörisitlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız." dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
- Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
- Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
- AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
- Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
- Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: 371 terörist etkisiz hale getirildi