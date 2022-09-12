Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: 371 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe--Kilit Operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'dan, Pençe Kililt Operasyonu açıklaması: "371 terörist etkisiz hale getirildi. 400'den mağara ve sığınak temizlendi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi. Mehmetçiğin nefesi terörisitlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız." dedi.

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