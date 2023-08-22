Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelişinde Vali Osman Bilgin tarafından karşılandı.

Bakan Güler, daha sonra helikopterle 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.