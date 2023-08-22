VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan net konuştu: Kaçak olarak ülkede bulananları süratle sınır dışı ediyoruz
TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan Gençlere Tam Destek
BM, Ukrayna için ilave destek talebinde bulundu
Threads'in web sürümü çıkıyor
Nijer'de terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti
"100'üncü yılımızda ülkemizi dünyada hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz"
22 Ağustos 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 17:30:00

Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelişinde Vali Osman Bilgin tarafından karşılandı.

Bakan Güler, daha sonra helikopterle 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yaşar güler ziyaret
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Duygusal gece

Duygusal gece
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX