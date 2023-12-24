Milli Savunma Bakanı Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında... pic.twitter.com/x2tclAZ6kZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2023

Törenin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri Şırnak'ta tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği bildirilen paylaşımda, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler'in Mehmetçiklerle yakından ilgilenerek acil şifalar dilediği kaydedildi.