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24 Aralık 2023 Pazar 15:51:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 15:51:00

Milli Savunma Bakanı Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

Törenin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri Şırnak'ta tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği bildirilen paylaşımda, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler'in Mehmetçiklerle yakından ilgilenerek acil şifalar dilediği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yaşar güler asker ziyaret
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