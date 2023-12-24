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Bakan Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında
24 Aralık 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 10:30:00

Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında

Kaynak: AA

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Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

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Etiketler : milli savunma bakanlığı yaşar güler tsk komuta kademesi sınır hattı
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