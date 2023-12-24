Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında
Kaynak: AA
Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"
- Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
- Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
- Bütçe görüşmelerinde sona gelindi
- Bakan Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında
- 187 milyon liralık kaçak 15 lüks araca el konuldu
- Camilerde şehit Mehmetçikler için dua edildi