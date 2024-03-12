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"Marşımız, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur"
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12 Mart 2024 Salı 10:53:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 10:53:00

Milli Savunma Bakanı Güler: Marşımız, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mesajında, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını, bu vesileyle İstiklal Marşı'nın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Milletin bir asır önce kutsal vatan topraklarını işgale girişen ve istikbale kasteden emperyalist güçler karşısında tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir mücadele verdiğini ve bunu Cumhuriyet ile taçlandırdığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve milli birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı'mız da bu zor zamanlarda verilen mücadelenin tarihi bir vesikası olmuştur. Her kıtası, her dizesi moral ve cesaret kaynağı olan marşımız, sadece bir şiir değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur."

Güler, en zor koşullarda dahi istiklal ateşini canlı tutan marşın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevlernden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızdan aldığımız ilhamla bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm aziz şehitlerimizi ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler : yaşar güler istiklal marşı mehmet akif ersoy
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