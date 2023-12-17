Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Güler, 1 yılda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, "Son 4 ayda Irak ve Suriye'de 1110 hedef imha edildi, 820 terörist etkisiz hâle getirildi" dedi. Güler, "1 yılda 122 terörist teslim oldu. 199 bin 898 kaçak geçiş engellendi. Yakalanan 13.156 düzensiz göçmen ile 410'u FETÖ olmak üzere 590 terörist güvenlik güçlerine teslim edildi" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

ABD'NİN YPG/PKK İLE İŞBİRLİĞİ: "Bir müttefikimizin bir terör örgütüyle temasta olması bile kabul edilemez. Müttefiklerimizin Suriye'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu her ortamda vurguluyoruz. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. YPG'li teröristlerle yaptıkları hiçbir faaliyet kabul edilemez. PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları meşru hedefimizdir. Kim, nasıl destek verirse versin, ne şekilde eğitirse eğitsin tek hedefimizin teröristlerdir."

F-16 TEDARİKİ: "TSK'nın şu anda envanterinde bulunan uçakları yeterli. Ancak biz geleceği düşünmek durumundayız. ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi yaptılar. Başkan Biden da 'Bunu en kısa ürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım.' diyerek ifade etmiş. F-16 tedarik ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak; Eurofighter. İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Almanya müttefikliğe aykırı bir şekilde karşı çıkıyor. Hedefimiz 5'inci nesil millî muharip uçağımız KAAN; 27 Aralık'ta uçacak. Süreç uzarsa KAAN envantere girdiğinde zaten böyle bir ihtiyaç da kalmayacak."

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ: (F-16'ların şart koşulması) Bizler müttefiklerimizle ilişkilerimizde hiçbir zaman "sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım" gibi bir yaklaşımda bulunmadık. Cumhurbaşkanımız İsveç'in NATO üyeliği konusunu parlamentoma göndereceğim" dedi ve sözünü tuttu. Beklentimiz F-16 konusunda da bizim yaptığımız gibi karşı tarafın sözünü tutması ve somut adımlar atmasıdır.

SURİYE İLE İLİŞKİLER: Suriye topraklarında varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz nettir. Bunu herkes böyle bilmeli, anlamalı, kabullenmelidir! Şimdi "Suriye'de ne işimiz var" diye soruyorlar. 600'ün üzerinde vatandaşımızı kaybetmişiz böyle bir şey sorulabilir mi? Kapsayıcı bir Anayasa'nın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, sınır güvenliğimizin sağlanması sonrası biz de herkes gibi gereğini yapacağız.

YENİ KARA HAREKATI: Biz zaten Suriye'ye girmişsek her şey masadadır demektir. Türkiye bir tehlike görürse hiç tereddüt etmeyiz.

IRAK'IN KUZEYİ: Teröristlerin "kale" diye kazdıkları yerler onların mezarı oluyor. Birkaç yer daha var ve oraları da onların mezarına çevireceğiz.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ: Türkiye'nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi SİPER Ürün-1'in Seri Üretimi kapsamında dün anlaşmaları imzaladık. 2-3 yıl içinde tamamen yerli ve millî sistemlerimizle hava sahamızı savunuyor olacağız.

GAZZE'DE KALICI BARIŞ İÇİN ÇABALIYORUZ



GAZZE: Beklenti ve temennimiz; Çatışmaların derhâl sonlandırılarak gecikmeksizin kalıcı ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze'ye ulaştırılması, iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin de başlatılmasıdır."



BEDELLİ ASKERLİK: Bizim askerlik sistemimiz Türkiye'nin garantisidir. Biz hiçbir zaman tamamen profesyonel orduyu istemiyoruz. Bunu vatandaşımız da istemiyor. Bizim şu anda ki hedefimiz, %50 yükümlü, % 50 de profesyonel asker.

TUZLA PİYADE OKULU İDDİALARI: Tuzla Piyade Okulu'ndaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda karar. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.