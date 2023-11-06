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Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü
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06 Kasım 2023 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 14:08:00

Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jaksilikov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Jaksilikov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Güler ve Jaksilikov bakanlık binasına geçerek görüştü.

Etiketler : yaşar güler kazak ruslan jaksilikov
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