Milli Savunma Bakanı Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u telefonla aradı.

Operasyonun başarıyla sona ermesi dolayısıyla mevkidaşı Hasanov'u kutlayan Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Güler, operasyonda şehit olan askerler için taziyelerini iletti, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

Bakanlar, farklı konularda da görüş alışverişi yaptı.