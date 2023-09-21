VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti
Hindistan, Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya aldı
Ukrayna ile Polonya arasında gerilim yükseliyor
Suriyeli anne, ABD destekli PKK/YPG'nin kaçırdığı çocuğunu geri istiyor
21 Eylül 2023 Perşembe 12:54:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 12:54:00

Milli Savunma Bakanı Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunda elde ettiği başarı dolayısıyla Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u tebrik etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u telefonla aradı.

    Operasyonun başarıyla sona ermesi dolayısıyla mevkidaşı Hasanov'u kutlayan Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

    Güler, operasyonda şehit olan askerler için taziyelerini iletti, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

    Bakanlar, farklı konularda da görüş alışverişi yaptı.

    Etiketler : Milli Savunma Bakanı Başarı Tebriği Antiterör Operasyon
    Sette korkutan yangın

    Sette korkutan yangın
    Rekor peşinde

    Rekor peşinde
    Şarkının başına gelmeyen kalmadı

    Şarkının başına gelmeyen kalmadı
    Romantik yaz akşamı

    Romantik yaz akşamı
    Engelli hayranına jest yaptı

    Engelli hayranına jest yaptı
    Kıyafet değil ses önemli

    Kıyafet değil ses önemli
    Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

    Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
    Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

    Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
    Hem tiyatro hem dizi

    Hem tiyatro hem dizi

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX