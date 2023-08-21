Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul ettiği bildirildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i kabul etti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/jb2V6pemxc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2023