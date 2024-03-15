Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gerçekleştirdiği Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçti.
Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Burada komutanlarla bir araya gelen Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkâri'ye geçti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2024
Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.... pic.twitter.com/qCUCgSDwv2
- Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
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