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Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü
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07 Şubat 2024 Çarşamba 18:47:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 18:47:00

Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.

Etiketler : Güler-Halit görüşmesi Güler IKBY ziyareti Savunma Bakanı buluşması
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