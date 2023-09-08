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08 Eylül 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 11:30:00

Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Ollongren ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollandalı mevkidaşı Kajsa Ollongren'i Milli Savunma Bakanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Ollongren, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Etiketler : yaşar güler kajsa ollongren hollanda
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