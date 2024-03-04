Milli Savunma Bakanı Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanını kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat Oa Cham'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat Oa Cham'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."
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