"Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığına ait 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Güler, açıklamalarında şunları kaydetti;

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda, komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz.

Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığımız tamdır.

Ayrıntılar gelecek...