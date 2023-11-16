VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
Bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Türkiye'de ekimde 93 bin 761 konut satıldı
"Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi"
Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolar
16 Kasım 2023 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 10:33:00

Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yılın başından bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığına ait 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Güler, açıklamalarında şunları kaydetti;

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda, komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz.

Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığımız tamdır.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : milli savunma bakanı yaşar güler terörist
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX