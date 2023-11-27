VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da
İskenderun'da 1 gün okullar tatil
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Bebek katili Netanyahu, insani aranın uzatılması için şartlarını açıkladı
Hamas'tan 'insani ara' açıklaması: "Daha fazla esirin bırakılması için çalışıyoruz"
27 Kasım 2023 Pazartesi 01:11:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 01:11:00

Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.

Etiketler : yerel güvenlik işbirliği bölgesel savunma zirvesi Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan toplantısı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX