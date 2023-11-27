Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.