Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.
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