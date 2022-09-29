Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim

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29 Eylül 2022 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 17:15:00

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a davet: Konuşalım ve bu problemleri çözelim

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan ile görüşmeye hazır olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler ister bizi çağırsınlar Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Terörle mücadele operasyonlarına yönelik açıklamalarının ardından Yunanistan ile yaşanan sorunlara değinen Akar, "Yunanistan'ın maalesef provokatif eylemleri, söylemleri devam ediyor. Özellikle bazı siyasiler kendi iç politika hesaplarından dolayı Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tutum sergiliyorlar. Fakat biz bunlara karşı gayet soğukkanlı, sabırla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılabilecek ne varsa gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin barışçıl yol ve yöntemlerle bu problemlerin çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "Maalesef Yunanistan'da belli kişiler, siyasiler, suları bulandırmak, işleri karıştırmak için bunları yaptılar, yapıyorlar. Fakat sevindirici olan taraf şu, aklıselim sahibi Yunanlılardan bazı akademisyenler, siyasiler, emekli general ve amiraller artık gerçekleri görmeye başladı. Bizim temennimiz, dileğimiz, Yunan halkına da zarar veren bu girişimlerden Yunanlı siyasilerin bir an önce vazgeçmesi ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesidir." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Ege Denizi'nin dostluk denizi olmasını, Ege'deki zenginliklerin adil şekilde paylaşılmasını istediklerini dile getiren Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Biz her zaman kendileri ile görüşmeye hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler ister bizi çağırsınlar biz Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim. Çünkü bu Yunan siyasilerin yaptıklarından en büyük zararı yine Yunan halkı çekiyor. Herkesin şunu bilmesini istiyoruz, Türkiye kimse için tehdit, tehlike değil. Türkiye son derece güçlü, güvenli, etkin bir müttefik. Bunu da herkesin kafasına sokmasını istiyoruz. Bütün bu çağrılarımızdan, barışçıl yol ve yöntemlerle problem çözme taleplerimizden sonra diyoruz ki sakın ola bunu bir zafiyet olarak algılamayın, biz hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmak için azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

"BU COĞRAFYADA ZAYIFA YER YOK"

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin değerleri, coğrafyası, nüfusu ve ordusuyla büyük bir devlet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak şunu da bileceğiz, bu coğrafyada var olmak için güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bu coğrafyada zayıfa yer yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı çalışmalarla, yatırımlarla Türkiye, her geçen gün daha da güçlenmekte ve aydınlık yarınlara çok daha emin adımlarla ilerlemektedir. Tek Türkiye, tek vatan var. Dolayısıyla tek millet var. Bu vatana, bu millete elimizden gelen hizmet neyse bunları yapmakta azimliyiz, kararlıyız."

Basın toplantısında Bakan Akar'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar yunanistan terör
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