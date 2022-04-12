VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya genelinde vaka sayısı 500 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama
İşte Putin'in zafer planı
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı
Çocukluk hayalini yaşıyor
İki ay sonra oğlu geliyor
Dizinin adı değişti
Terk edilmiş hayvanların can dostu
Köy okulunda karnaval saati
Çocuk gelin olmamak için yeşil sahadalar
Burada para değil, iyilik geçer
Kitap kurdu eşe hediye kütüphane
YouTube Shorts çok para kazandıracak
"2 belediye başkanın dengeni bozmuş"
Ukrayna direnişinin sembolü oldu
Yazılıma İlgi Duyan Gençler TEKNOFEST Pardus 21.2'de Yarışıyor
NATO paylaşımında dikkat çeken ayrıntı!
Türkiye'den dünyaya net 'ambargo' mesajı
"Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"
Putin meydan okudu
Fiyatlar yarı yarıya düşecek
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli
Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı
Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı
12 Nisan 2022 Salı 16:03:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 16:04:00

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Akar, insani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan iki A400M uçağına ilişkin "Uçuş ve teknik ekiplerimiz uçaklarımızı kontrol etti, sağlam durumdalar. Şartlar müsait olduğunda uçaklarımızı yurda getireceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen video konferans toplantısında devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Dünyada ve bölgede önemli belirsizliklerin yaşandığını, yoğun bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, bekası, hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması için yurt içinde ve sınır ötesinde bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan Savunma Bakanları ile altılı video konferans toplantısı düzenlediklerini, daha sonra ise İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları ile İstanbul'daki üçlü toplantıda bir araya geldiklerini hatırlatan Akar, toplantılarda hem ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik konuları hem de Ukrayna'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki mutabakatın da görüşmelerde bir kez daha dile getirildiğini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde ayrıca sivillerin tahliyesi ve insani yardım konularının yanı sıra mayınla mücadele konusu da gündeme geldi. Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için bizim mayın avlama gemilerimizle, uçaklarımızla ve diğer unsurlarımızla bu konudaki mücadeleyi yaptığımızı belirttik. İhtiyaç durumunda kıyıdaş ülkelere de yardımcı olabileceğimizi söyledik. Daha önce ortaya çıkan üç mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getirdiğimizi, dışarıdan herhangi bir birlik ve unsur getirmenin bu aşamada uygun olmayacağına yönelik değerlendirmemizi ifade ettik."

"İncelemeler devam ediyor"

İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınların menşeine yönelik tartışmalara da değinen Akar, "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz." diye konuştu.

Mayınla mücadele konusunda ilgili unsurların teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü, bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'ya yönelik insani yardım konusunda Türkiye'nin önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getiren Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanları ile bizler de bakanlarla görüşerek faaliyetlerimizi koordine etmeye ve bir an önce ateşkese ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Ateşkesten yana olduğumuzu, barışa, diplomasiye giden yolun öncelikli olarak ateşkesten geçtiğini ifade etmeye devam ediyoruz" dedi.

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'da kalan "Koca Yusuf" olarak bilinen iki A400M nakliye uçağına yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." dedi.

Etiketler : Hulusi Akar Koca Yusuf A400M nakliye uçağı
Kendini stüdyoya kapattı

Kendini stüdyoya kapattı
'Ölene Kadar' İsrail'de

'Ölene Kadar' İsrail'de
Kasabanın hemşiresi

Kasabanın hemşiresi
İspanya'da ödüllendi

İspanya'da ödüllendi
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
Aşka yeşil ışık

Aşka yeşil ışık
Murat sadece arkadaşım

Murat sadece arkadaşım
Kızlar babaya emanet

Kızlar babaya emanet
Demet Evgar kadınların yanında!

Demet Evgar kadınların yanında!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER