Bakan Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:45:00

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu destansı zaferin kazanılmasında en önemli husus, kahraman ordusuyla omuz omuza vererek mücadele eden asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına olan aşkı ve inancıdır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanı sömürgeleştirmek, milleti esarete mahkum etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı kazandıkları Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan "Büyük Taarruz"da kahraman Mehmetçik'in düşmanı amansız bir bozguna uğratarak, şanlı tarihin en parlak zaferlerinden birini daha kazandığını anımsatan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu destansı zaferin kazanılmasında en önemli husus, kahraman ordusuyla omuz omuza vererek mücadele eden asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına olan aşkı ve inancıdır. Şanlı tarihimiz boyunca ordu-millet anlayışıyla hareket eden asil milletimiz, bu zaferle birlikte işgalcilere karşı kutsal değerlerini canı pahasına koruyacağını ve Anadolu'nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiş, ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecini başlatmıştır. Bu asil milletin bağrından çıkan ve 2231 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan kahraman Türk ordusu, en zor zamanlarda ve tüm yokluklara rağmen nasıl ki vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi koruduysa bugün de aynı ruh ve iradeyle, 'hudut namustur' anlayışıyla vatanımızı korumakta, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır.

Bakan Akar, kahraman Türk ordusunun başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerin haklı davasına destek olduğunu, aynı zamanda NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına da katkı sağladığını aktardı.

"Peygamber ocağı" olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personelinin, her geçen gün daha da gelişmekte olan yerli ve milli savunma sanayisine dayalı imkan ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

30 Ağustos, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olması vesilesiyle de silahlı kuvvetlerimizin mensupları için bir üst rütbeye terfi etme heyecanının ve görevi tamamlamanın huzuru içinde emekli olma gururunun yaşandığı müstesna bir gündür. Bu vesilesiyle terfi eden tüm personelimizi kutluyor, kendilerine yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyorum. Emekliye ayrılan mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu seviyelere gelmemizde emeği geçen bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Bizlere 30 Ağustos Zaferi'ni armağan eden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Akar, karada, denizde, havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan silah ve mesai arkadaşlarına da kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diledi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar 30 ağustos zafer bayramı türk silahlı kuvvetleri
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