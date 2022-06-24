Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
Akar, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank, top zırhlı araç ve diğer ekipmanlarının bakım-onarım, modernizasyon faaliyetlerinde önemli rolü olan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne geçen Akar, burada inceleme ve denetlemeler yaptı.
Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı.
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