VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
Gizli aşk ortaya çıktı
'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Çocuklara yardım eli
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Boz'u yıkan ölüm haberi
26 Nisan 2023 Çarşamba 14:56:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 14:56:00

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Little ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little görüşmesinde, ikili savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Kayseri'de bir araya geldi.

İkili savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar, iki ülke arasında Çanakkale Savaşları sonrası başlayan dostluğun güçlenerek devam etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Yeni Zelanda tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışma dolayısıyla teşekkür eden Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde artarak sürmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Yeni Zelanda Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kevin Short da hazır bulundu.

Öte yandan Bakan Akar, Kayseri'deki ziyaret sırasında Milli Savunma Bakanlığına verilen 06 MSB 02 plakalı yerli ve milli otomobil Togg'u, Yeni Zelandalı mevkidaşına tahsis etti.

Etiketler : hulusi akar andrew little yeni zelanda savunma sanayii
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Klip çekiminden doğan aşk

Klip çekiminden doğan aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX