Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah sınır hattına hareket etti.
Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.
Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.
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