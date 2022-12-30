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30 Aralık 2022 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 13:45:00

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'yı ziyaret etti

Kaynak: aa

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

Akar, burada şeref defterine, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadesini yazdı.

Kaymakam Serhat Doğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, hükümet konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Etiketler : hulusi akar tsk gökçeada
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