VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan tepki: Uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir
Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz
‘Krem ve karamel'
Hollanda'dan onur ödülü
Tarkan'dan tebrik geldi
‘Var ya' düeti
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Bakan Kurum'dan İlk Evim Projesi müjdesi!
"İftiranı ispat etmezsen namertsin"
Maden ocağındaki patlamaya ilişkin sıcak gelişme
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorunları çözme konusunda anlaştı
AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor
"Denizlerin kalaşnikofu" yerlileştirildi
Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını bildirdi
Togg teknolojisiyle rakiplerini solladı
Bomba iddia: 6'lı masanın parçalandığını görebiliriz
Tahıl koridorunda dünya panikte Türkiye devrede!
Kılıçdaroğlu, PKK'yı övene rozet taktı!
ABD turnesi başladı
01 Kasım 2022 Salı 10:10:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 10:10:00

Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatındaki son durum ile ilgili telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı iki bakanla yaptığı telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğunu vurgulayan Akar tarafından "Tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin, çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği" ifade edildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar UKRAYNA RUSYA Kubrakov
Doha'da ödül verdi

Doha'da ödül verdi
Anjiyo oldu

Anjiyo oldu
Kızlarına alışveriş yaptı

Kızlarına alışveriş yaptı
Antalya'da ‘Evet' dediler

Antalya'da ‘Evet' dediler
5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı

‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
Komedinin yeni ikilisi

Komedinin yeni ikilisi
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Ölünce değerimi anlarsınız

Ölünce değerimi anlarsınız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX