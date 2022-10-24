Bakan Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli

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24 Ekim 2022 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:17:00

Milli Savunma Bakanı Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin, bir an önce ateşkesin sağlanması ile kötüleşen insani durumun ve akan kanın durdurulmasının önemli olduğunu bildirdi.

Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"Değerli dostum" diye hitap ettiği Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Akar, son derece verimli, samimi, başarılı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmelerde ikili, bölgesel ve NATO ile ilgili konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki çalışmalarına ilişkin de bilgi verdiklerini aktardı.

Türkiye ve Macaristan'ın Avrupa-Atlantik çerçevesinde NATO'ya katkılarını da ele aldıklarını anlatan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Ukrayna olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu bir kez daha burada teyit ettik. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve kötüleşen insani durumun ve akan kanın durdurulmasının önemini ifade ettik. Değerli dostum Szalay-Bobrovniczky da Türkiye'nin gerek tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü gerekse esir değişimindeki katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler."

Akar, daha önceki anlaşmalara ilaveten bugünkü görüşmelerin sonunda Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'nın imzalandığını belirterek, "Bu anlaşmayla ile birlikte ikili ilişkilerimizin daha da kapsamlı olacağını ve artacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Görüşmede savunma sanayi alanında iş birliği konularının da ele alındığını dile getiren Akar, "Savunma sanayi konusunda Türkiye ve Macaristan'ın potansiyeline ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda potansiyel iş birliği imkanımız olduğunu gördük. Bunları da değerlendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Akar, Türkiye ve Macaristan arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve ortak değerlere dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de Türk askerleri ile birlikte bulunan Macar askerleri anısına yapılan bir anıtın da değerli dostumla birlikte yarın açılışını yapacağız. Bu anıt, genç nesillere Türk-Macar ilişkilerinin geçmişini göstermesi bakımından kalıcı bir sembol olarak mevcudiyetini sürdürecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile olumlu ilişkileri kapsamında çizilen çerçevede bizler de kendi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Biz de bugünkü görüşmelerimiz sırasında birçok konuda benzer düşüncelere sahip olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin çok daha ilerleyeceğine inanıyorum."

2024 yılının "Yüz yıllık dostluk ve iş birliği" teması ile Türk-Macar Kültür Yılı" olarak kutlanacağını vurgulayan Akar, bunun ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağına inancını dile getirdi.

MACARİSTAN SAVUNMA BAKANI

Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky de Bakan Akar'a gösterdiği "candan ev sahipliği" için teşekkür ederek açıklamalarına başladı.

"Türkiye ve Macaristan stratejik ortak" diyen Szalay-Bobrovniczky, bunun yansımalarının askeri ve savunmanın yanı sıra diğer alanlarda da görüldüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin son derece sıkı, güvene dayalı ve iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Szalay-Bobrovniczky, "Hem askeri hem savunma alanında güvene dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için ziyarette bulundum." dedi.

Bakan Akar ile görüşmeleri sırasında önemli konulara değindiklerini ifade eden Szalay-Bobrovniczky, şöyle konuştu:

"Tabii ki savaş (Ukrayna-Rusya) ile ilgili konuştuk. Her iki ülkenin de bu konudaki görüşü bellidir. Biz barışın tarafındayız. Biz her defasında vurguladığımız gibi, derhal ateşkes ve barış görüşmelerinin başlamasını teşvik ediyoruz. Türk dostlarımız ile bu konularda hemfikiriz. Ayrıca barışın sağlanması için yaptıkları aracılık çalışmaları için kendilerini takdir ediyoruz. Bu felaket durumu ile ilgili Türkiye de insani yardımda bulunmaktadır. Biz de Macaristan olarak tarihimizin en büyük insani yardım kampanyasını yapmaktayız."

Görüşmede, Batı Balkanlar'ın istikrarı konusunda da hemfikir olduklarının görüldüğünü belirten Szalay-Bobrovniczky, "Batı Balkanlar'ın istikrarını çok önemli buluyoruz." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini vurgu yapan Szalay-Bobrovniczky, "Hem Macaristan hem de Türkiye NATO üyeliğine bağlıdır." diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'na imza attıklarını da belirten Szalay-Bobrovniczky, "Bunun için Sayın Bakan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın 2017'den itibaren tarihinin en büyük askeri geliştirme çalışmalarını yaptığını dile getiren Szalay-Bobrovniczky, "Bu çerçevede ordumuzu modern, NATO'ya uyumlu ekipmanlarla donatmaktayız. Biz bu konuda Türk savunma sanayisine güveniyoruz." dedi.

Türkiye tarafından üretilen 10 Ejder Yalçın zırhlı aracının teslimatının yapıldığını, 40 zırhlının daha teslim edileceğini bildiren Szalay-Bobrovniczky, "Türk savunma sanayisi ile diğer konularda da iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Szalay-Bobrovniczky, Türkiye ve Macaristan arasında uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılının 2024'te kutlanacağını da söyledi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar ukrayna rusya
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