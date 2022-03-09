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09 Mart 2022 Çarşamba 12:10:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 12:10:00

Milli Savunma Bakanı Akar: "Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki Türk gemilerinin en kısa zamanda Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Akar, "En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ticarret gemilerinin güvenliğini Rusya tarafı sağlayacak" açıklaması yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Akar, görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yapıcı bir görüşme yaptık. Birinci önceliğimiz ateşkesin ve istikrarın sağlanması" dedi.

"Türkiye olarak Ukrayna'da iki uçağımız var" diyen Akar bunların güvenliği üzerine de konuştuklarını söyledi. Akar, "Bilindiği üzere orada gemilerimiz var, onların da Türkiye'ye gönderilmesini ele aldık. Ticaret gemilerinin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak" diye konuştu.

Etiketler : Sergey Şoygu HULİSİ AKAR GEMİ RUSYA UKRAYNA
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