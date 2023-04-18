Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye'nin daha da güçlenmesi, büyümesi için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski "terör" olarak nitelendiren Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor." açıklamalarında bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

"Mehmetçik teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girmeye, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde 'kale' olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor."

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir." dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine verdikleri desteği ifade etti. Gülsoy, "Bu terör bataklığının yapılan mücadele sonucunda kurutulacağına" yönelik inancını da dile getirdi.