Bakan Akar, Malezya Savunma Bakanı Hasan ile görüştü

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20 Mart 2023 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 17:40:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Savunma Bakanı Hasan ile görüştü

Kaynak: AA

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Konuk Bakan Hasan, "Malezya hükümeti, (Adıyaman'daki) sahra sıhhiye hastanesinde kullanılan malzemelerin bağışlanması, personelin ayrılmasının ardından oradaki sağlık görevlilerinin kullanımına sunulması kararı aldı." dedi.

Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan, Malezya hükümetinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da kurduğu sahra sıhhiye hastanesinde kullanılan malzemelerin bağışlanması yönünde karar aldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Hasan'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalındığı törende, "Onur Kıtası"nı selamlayan Hasan, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törenin ardından baş başa görüşen Akar ve Hasan, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık yaptı. Görüşmelerin ardından iki bakan, basın toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Değerli dostum" diye hitap ettiği Hasan'ı, Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Malezya arasındaki ortak geçmiş ve değerlere vurgu yapan Akar, "İlişkilerimiz son derece yapıcı ve olumlu. Bugüne kadar gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerimiz, son yıllarda daha da ivme kazanmış durumda." diye konuştu.

Hasan'ın ziyareti ile bu ivmenin devam ettiğini belirten Akar, "İnanıyoruz ki bundan sonra da birliğimiz, beraberliğimiz artarak devam edecektir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Millet, devlet olarak tüm gücümüzü seferber ederek depremle mücadelemizi sürdürürken, ilk andan itibaren bizimle birlikte olan ülkeler arasında Malezya da yer aldı. Gerek arama kurtarma personeline gerekse Adıyaman'da kurulan sahra sıhhiye hastanesinin personeline çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurulan sahra sıhhiye hastanesinin başhekiminin de eğitimini Türkiye'de gerçekleştirmesi bizim için ayrı bir önem arz etmektedir."

Akar, Malezya'nın yardımlarının, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin alana yansıması olduğunu belirtti.

Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşliğe dayandığını söyleyen Akar, mevkidaşı ile son derece verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini anlattı.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konular ile askeri eğitim işbirliği ve savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda ülkelerimiz olarak neler yapabileceğimizi, silahlı kuvvetlerimizi nasıl destekleyebileceğimizi görüştük. Görüşmelerimizde yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bir taraftan askeri eğitim işbirliğimizi geliştirirken, karşılıklı öğrenci değişimini sürdürürken, diğer taraftan da savunma sanayi konusunda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu değerli dostumuza ifade etme fırsatı buldum. İlişkilerimizin önümüzdeki dönem de bir taraftan askeri eğitim işbirliği diğer taraftan da savunma sanayi işbirliği alanlarında artarak devam edeceğine inanıyorum. Yapacağımız çalışmaların da öncelikle ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için yararlı olacağına inanıyorum."

ADIYAMAN'DAKİ SAHRA HASTANESİNE ZİYARET

Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan da gösterilen misafirperverlikten dolayı Akar'a teşekkür etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Hasan, sadece askeri işbirliği değil, hem savunma sanayisi alanındaki ilişkileri güçlendirecek yollar hem de diğer alanlardaki işbirliği fırsatları üzerine görüştüklerini bildirdi.

Malezya Savunma Bakanı Hasan, ülkesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan sahra hastanesini hatırlatarak, "Malezya hükümeti, sahra sıhhiye hastanesinde kullanılan malzemelerin hepsinin bağışlanması, personelin ayrılmasının ardından oradaki sağlık görevlilerinin kullanımına sunulması kararı aldı." bilgisini paylaştı.

Konuk Bakan, yarın Adıyaman'daki sahra hastanesine ziyarette bulunmayı planladığını da aktardı.

Etiketler : hulusi akar malezya utama mohamad bin haji hasan adıyaman sahra hastanesi

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