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15 Eylül 2022 Perşembe 16:05:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 16:05:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar kuleli askeri lisesi savunma bakanlığı
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