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27 Ekim 2022 Perşembe 15:51:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 15:51:00

Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

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İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Akar görüşmeye ilişkin "İkili işbirliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü. Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar ve Bakan Gantz'in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

Akar ve Gantz, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akar, "Sayın Gantz, uzunca bir süre sonra ülkemize gelen ilk Savunma Bakanı" diye konuştu.

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye - İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve işbirliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum."

"HASSASİYETLERİMİZİ ÇOK AÇIK DİLLE İFADE ETTİK"

İsrail Savunma Bakanı Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, işbirliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İsrail arasında savunma, savunma sanayii, askeri güvenlik işbirliği konusunda ciddi geçmiş ve tecrübenin bulunduğuna dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Yeni başlayan bu dönemde bu mevcut tecrübelerimizden de yararlanmak suretiyle bu konulardaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İkili işbirliğimizin ve diyaloğumuzun artması başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağına, bazı çözüm yollarının bulunacağına ve bu manada da bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Sözlerinin sonunda Gantz'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akar, "Bu görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ve bölge barışına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz de Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkür eder Gantz, "Bu, ilerdeki olumlu gelişmeler için açık bir işarettir" dedi.

"İlişkilerimizin sınamalarla karşılaştığı bir sır değil" ifadesini kullanan Gantz, Türkiye'nin en büyük beş ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Ankara ziyaretini bir yıldan kısa sürede İsrailli bir lider tarafından gerçekleştirilen üçüncü ziyaret olarak nitelendiren Gantz, şunları söyledi:

Geleceğimiz umut vadediyor ancak bu, dünya ve bölgede istikrar ve güvenliği sürdürecek ortak çıkarlarımıza bağlı. Sayın Bakan ile görüşmemizde ele aldığımız gibi gelecekte işbirliğine yönelik birçok alan bulunmaktadır. Bu, bölgemizdeki tartışmalara yönelik diplomatik çözümlerin takibini içeriyor.

"Bir gözümüz başarımıza odaklanırken, diğeri gelişmekte olan tehditleri izliyor" diyen Gantz, şunları kaydetti:

"Bu yıl, yakın ve gizli temasın sonucu olarak Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Başkan Erdoğan'a, Bakan Akar'a ve bu hayati, hayat kurtaran işbirliğinde yer alan güvenlik kurumlarına müteşekkiriz. Masum sivillere karşı terörü destekleyerek veya yürüterek bölgelerimizi istikrarsızlaştıranların etkisini azaltmak için birlikte çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorum. Bu aynı zamanda Filistin arenası için de geçerlidir ve ülkelerimiz arasındaki daha derin savunma bağlarının bu arenadaki gelişmeler üzerinde de olumlu bir etkisi olabileceğinden eminim."

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkati çeken Gantz, şöyle devam etti:

"Endişe verici tehditler ki bir tanesi İran'ın yarattığıdır, karşısında ittifaklar inşa ediliyor. Hiç şüphe yok ki NATO üyesi ve ortak dostumuz ABD'nin müttefiki olan Türkiye, küresel istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Yunanistan, Kıbrıs ve Körfez ülkelerindeki dostlarımızla güçlü ortaklıklar sürdürürken Türkiye ile aramızdaki bağlar da olumlu bir istikamete yöneldi. Aslında, ilgili tüm tarafların yararına köprüler kurabilir ve çatışmaları azaltabiliriz. İlerlemek için, ilişkilerimizde açık diyaloğu sürdürerek istikrarlı, olumlu bir yaklaşım benimsemeliyiz. Görüşmelerimizde mutabık kalındığı üzere, çalışmalarımızın artırılması için gerekli prosedürleri başlatmaları yönünde ekibime talimat verdim."

Etiketler : hulusi akar türkiye israil benjamin gantz
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