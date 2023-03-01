Bakan Akar, Hatay'da çadır kent ve Mehmetçik Okulu'nu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedeler için Harbiye'de kurulan çadır kent ile Mehmetçik Okulunu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Akar, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletin ve milletin ayakta olduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için büyük bir mücadele verildiğini dile getiren Akar, gece gündüz vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

Akar, depremin olduğu 6 Şubat'tan bugüne kadar büyük mesafe katedildiğini belirterek, problemlerin çözülmesi, yaraların sarılması için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlıkların, ilgili personelin, valilerin, kaymakamların, belediyelerin büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

Vatandaşlarla omuz omuza, tek yürek, tek yumruk olarak mücadele verdiklerini vurgulayan Akar, sorunların çözümü için çalışmaları sürdürüp, yaraları saracaklarının altını çizdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak, depremin olduğu ilk andan itibaren Mehmetçiğin süratle vatandaşın yanına koştuğunu ifade eden Akar, önce enkazın kaldırılması ve arama kurtarma çalışmaları, daha sonra da barınma, yeme, içme ve sağlık konularında büyük bir fedakarlıkla, azimle çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Akar, "İlk andan itibaren Mehmetçik, yaraların sarılması için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla, azimle çalışmalarını sürdürdü, sürdürüyor." dedi.

Depremin ardından, bölgeye gelen uçaklar için hava köprüsü kurulduğunu, helikopterlerle gidilmedik köyün bırakılmadığını belirten Akar, bütün köylere, başta çadır olmak üzere yiyecek, içecek, insani yardım, sağlık konusunda yapılması gereken ne varsa yaptıklarını söyledi.

"GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİ KONUSUNDA ÖNEMLE DURUYORUZ"



Akar, yemek konusunun önemli olduğunu, açtıkları seyyar mutfak ve fırınlarla vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Burada günde 10 bin kişinin sabah, öğle, akşam yemek yiyebileceği bir mutfağımız, fırınımız açıldı. Onlar da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Depremlerin ardından önce kumanyaların dağıtıldığını, daha sonra seyyar mutfakların kurulduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde günde 158-160 bin kişiye sıcak yemek verebilecek kapasiteye ulaştık. Ayrıca deprem bölgesinde her gün 385 bin ekmek üretiyoruz. Bu çalışmalarımızın artarak devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Buradaki 10 bin kişilik mutfağımızda da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayretlerimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Depremin getirdiği etkileri minimize etmek, külfeti, zorlukları yenmek, yaraları sarmak için çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitimi konusunda önemle duruyoruz. Gençlerimizin okullarından geri kalmaması, eğitim öğretimin aksamaya uğramaması için Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise şeklinde Mehmetçik Okulları kurmak suretiyle, buradaki ihtiyaca cevap vermek için gayret gösteriyoruz."

Bakan Akar, gençlerin üniversiteye hazırlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için kitapları, dokümanları temin ettiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz hazır. Burada, öğrencilerimize, gençlerimize üniversiteye hazırlık konusunda yardımcı olacağız." diye konuştu.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"



Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Akar, şunları ifade etti:

"6 Şubat'tan bugüne kadar çok önemli mesafeler katettik, çok önemli adımlar atıldı. Bu yapılanların yanı sıra daha çok işimizin olduğunun farkındayız. Bu konuda devletimiz, milletimiz ayakta. Omuz omuza, koordinasyon içinde, tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bütün bu yaraları saracağız. Çok şükür bu konuda bizim devlet, millet, Silahlı Kuvvetler olarak gücümüz de imkanımız da kudretimiz de var. Bunların hepsini seferber ettik ilk andan itibaren bu yaraların sarılması için. Daha önce de milletimizin başına bu tür benzer felaketler geldi. Bunlarla nasıl mücadele ettiysek, bunların üstesinden nasıl geldiysek, bunun da üstesinden geleceğimizden eminiz. Bu milletin bağrından çıkan TSK, bakanlığımız vatandaşımızla, milletimizle beraber onların sorunlarını çözmek için ilk andan itibaren seferber oldu. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük, sürdürüyoruz. Yaralar sarılacak. Bu yaraların sarılacağından, bu konuda bize düşen ne varsa bunları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Akar, bu milletin bağrından çıkan TSK'nın milletin emrinde, görevinin başında olduğunun altını çizdi.

"NORMALLEŞME İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Depremde çok vatandaşın hayatını kaybettiğini, bunların derin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Akar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Geride kalanların hayatının normalleşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Akar, deprem sonrası yurt içinden ve dışından çalışmalara katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

Akar, Hatay'da Milli Savunma Bakanlığının kurduğu mutfakta yemek pişiren şef Mehmet Yalçınkaya'ya da teşekkür etti.

"BUNDAN SONRASI DAHA GÜZEL OLACAK"



Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde kurulumu Mehmetçik tarafından yapılan çadır kentte incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar, "Büyük bir felaket, zor günler. Acımız, yaralarımız büyük. Yaralarımızın sarılması için büyük bir çalışma, gayret var. Devlet millet el ele buradayız. Hep birlikte omuz omuza el birliği ile bu yaraları sarmak için uğraşıyoruz. Çalışmalarda epey bir mesafe katedildi, belli bir yere gelindi, inşallah bundan sonrası daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akar, çadır kentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklara yönelik kurulan çadırları da inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra 2. Hudut Komutanlığına geçen Akar, depremde zarar gören karargah binasında incelemelerde bulundu.

Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, depremde zarar görmesine rağmen hemen vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiği tebrik etti.