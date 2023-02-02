Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı 2023'ün "Seçkin Gözlemci Günü"nde açıklamalarda bulundu.



Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam etmektedir. Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır." dedi.

Bakan Akar, "Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Bu durum çarptırılıyor. Bu çarpıtmalara karşı uyanık olunması lazım." diye konuştu.