Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Beraberinde 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri'den milletvekili seçilen AK Parti'li isimlerin yanı sıra MHP'den seçilen Baki Ersoy'la parti otobüsüyle alana gelen Akar'a, yol boyunca yoğun sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Meşaleler yakan vatandaşlar tarafından birçok defa otobüsünün önü kesilen Akar, alanda "Kayseri'nin gururu Hulusi Akar" sloganıyla karşılandı.

Meydandaki konuşmasına, kutlamaların demokratik teamüllere uygun, nezaket içinde herkesi kucaklayacak şekilde yapılmasını isteyerek başlayan Akar, zaferin duruşunun vakur bir duruş olduğunu belirtti.

"SONUNDA MİLLİ İRADE HAKİM OLDU, KUTLU OLSUN



Büyük çalışmalar ve uzun uğraşlardan sonra kazanılan sonucun tüm ülkeye, millete ve Türk dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Yalanla, dolanla bir yere varılamayacağı görüldü. Sonunda milli irade hakim oldu, kutlu olsun." diye konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda milletimiz istikrarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı seçti." diyen Akar, Kayserililere gösterdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etti.

"Biz zaferlere alışığız, bazıları gibi 11 kere seçim kaybetmedik"

Türkiye'nin refahı ve bekası için bir kampanya yürüttüklerini ve milletin de bunu desteklediğini anlatan Akar, "Biz zaferlere alışığız, bazıları gibi 11 kere seçim kaybetmedik." dedi. Akar, bu başarının elde edilmesinde büyük gayret gösteren Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin il başkanlarına, parti teşkilatlarına, milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.

"KAZANIMLARDAN VAZGEÇTİRMEDİNİZ"



"Bu zaferin gerçek sahibi sizlersiniz, geleceğine sahip çıkan 'büyük ve güçlü Türkiye' diyen, istikrardan yana olan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan siz hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullanan Akar, bir zihniyet seçimi olarak nitelendirdikleri seçimi kazandıklarını belirtti.

Akar, şunları söyledi:

"Asil milletimiz istikrardan, birlikten, milli manevi değerlerden yana taraf oldu. Yerli ve millisiniz. Bu, çok önemli. Terörle mücadele dahil her alanda elde ettiğimiz başarılardan, kazanımlardan vazgeçtirmediniz, bunları kaybettirmediniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede elde edilen kazanımların heba olmasına müsaade etmediniz. Eğer bu seçimi kaybetseydik terörle mücadelede çok geriye düşecektik. Şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktı. Buna müsaade etmediniz. Karşı taraftan medet uman teröristler vardı. Büyük beklenti içindeydi, bu seçimden çok şey beklediler. Milletimiz sayesinde bunu bulamadılar. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Seçimlerde 85 milyon istikrarı, büyük ve güçlü Türkiye'yi ve teröristlere son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış, inşallah 40 yıldan beri başımıza bela olan teröristlerin son kalıntılarını da bulundukları çukurlara gömmekte ve asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız."

Akar, sözlerinin sonunda "Türkiye Yüzyılı'na girdik, ülkemizin daha müreffeh ve güvenli olması için çalışmalarımızı daha büyük adımlarla yapacağız ve inşallah bunu da başaracağız." ifadesinde bulundu.