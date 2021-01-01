Milli Piyango talihlisine CHP'li isimden tweet: 3-5 milyon at da...

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Milli Piyango Sonuçları açıklandı, CHP'li belediye başkanı talihliye tweet attı: 3-5 milyon at da hizmet edelim

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre büyük ikramiye "9884757" numaralı bilete çıktı. Talihlilerden birinin Manisa Akhisar'da olduğunun açıklanmasının ardından CHP'li belediye başkanı sosyal medya hesabından talihliye bir tweet atarak '3-5 milyon at da hizmet edelim' ifadelerini kullandı.

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, piyango çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan şahsa çağrıda bulunarak, "Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim." dedi.

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu piyango çekilişinden 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan kişiye sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunarak, "Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim." dedi.

CHP'li Dutlulu Twitter üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim"

BÜYÜK İKRAMİYE MANİSA'YA

Dün gerçekleştirilen milli piyango çekilişinde 100 milyon liralık dev ikramiyeye ait "9884757" numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

Etiketler : manisa akhisar milli piyango milli piyango sonuçları chp besim dutlulu
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