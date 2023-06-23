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23 Haziran 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 13:00:00

Milli parklar ve tabiat parkları bayram tatiline hazır

Kaynak: AA

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DKMP Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmek ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar için milli parklar ve tabiat parklarında gerekli hazırlıkları yaptı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, milli parklar ve tabiat parkları havası, suyu, tarihi-tabii kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunması sayesinde özellikle şehirlerde yaşayan insanlar için cazibe merkezleri niteliği taşıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü yönetiminde 48 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 91 sulak alan olmak üzere toplam 644 korunan alan bulunuyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 1 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Ramazan Bayramı'nda 3 günlük tatilde 1 milyon 333 bin 718 kişi korunan alanları ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaretçiyi 322 bin 320 kişiyle Muğla'daki Marmaris Milli Parkı ağırladı. Burayı 248 bin 127 kişiyle Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı ve 123 bin 500 kişiyle Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı izledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nda da herhangi bir aksilik yaşamadan huzur içinde milli parkları ve tabiat parklarını kullanmaları için gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda sahada bulunan bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapılarak kullanılabilir hale getirildi. Sahaların temizliği hususunda önlemler belirlendi. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlama yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı güvenlik tedbirleri de hayata geçirildi.

DKMP Genel Müdürlüğü, vatandaşları tabiatla iç içe bir bayram geçirmeli için milli park ve tabiat parklarına davet etti. Tabii alanlardan faydalanan vatandaşlardan gereken hassasiyeti göstermeleri, orman yangınları konusunda tedbirli davranmaları, milli parklar, tabiat parkları ve orman içinde yangınlara yol açacak davranışlardan uzak durmaları istendi.

Etiketler : milli park tabiat parkı bayram tatili
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