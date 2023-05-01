Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nin (TUSAŞ), Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye gelmesinin ardından HÜRJET ve Milli Muharebe Uçağının (MMU) pilotlarına bağlanarak hareket etme talimatını verdi.

HÜRJET ve MMU, Erdoğan'ın talimatı üzerine taksi yaptı.

HÜRJET'in sahne önüne gelmesinin ardından gövdesinde KAAN yazılı MMU da sahne önünde belirlenen noktada taksisini tamamladı.

Erdoğan, KAAN ve HÜRJET'in motor kapatmasının ardından, "Şu anda HÜRJET karşımızda ve KAAN'ımız, o da karşımızda. Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi. 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/ Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi/Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' Ülkemize hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Kürsüye gelen HÜRJET Test Pilotu Ercan Çelik ve MMU KAAN'ın Test Pilotu Gökhan Bayramoğlu'nun kasklarını ve peçlerini takdim ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da pilotlara plaket verdi.

Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özgür Barçın ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis memuru Resul Barutçu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, şanlı direnişiyle kahraman unvanı alan Kazan'daki bu program vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerini de rahmetle, şükranla, minnetle yad etti.

Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerden birinin daha yaşandığını belirten Erdoğan, millete bugünkü gururu yaşatan TUSAŞ çalışanlarının nezdinde bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Son aylarda savunma sanayisinde art arda milleti sevince boğan müjdeler verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bunların arasında TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var. İMECE uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması var. Altay tankımızın test için Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmesi var. GÖKBEY helikopterimizin yerli motorla uçması var. İlk defa bir insansız deniz aracımızdan torpido atılması var. Hamdolsun artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda, her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz." diye konuştu.

Milletin asırlardır peşinde koştuğu, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren de hep peşinde olduğu hayalleri birer birer gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal, 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'nin açılışında şunları söylüyor. 'İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar.' Aslında Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Necmettin Erbakan'a her ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar da aynı habis zihniyetin ürünüydü. Maalesef bu ülkenin daha pek çok pırıl pırıl beyninin aynı yöndeki çabaları, sinsi yöntemlerle sabote edildi."

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanların, ülkenin kendi savunma sanayisini kurmasının tercihten öte bir mecburiyet olduğunu herkese gösterdiğini ifade eden Erdoğan, buna rağmen gereken adımların gerektiği şekilde atılmasının önüne geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rahmetli Özal'ın özel önem vermesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdamalar yaşanmışsa da sonrasında gelen koalisyonlar döneminde bunlar da akamete uğratıldı. Ülke yönetimini devraldığımızda önceliklerimizin başına, savunma sanayisinin geliştirilmesini koyduğumuzda biz de pek çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Buna rağmen yılmadık, durmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Kamu kurumlarımızla, özel sektörümüzle, üniversitelerimizde dayanışma içinde adım adım ilerleyerek bugünlere geldik. O zaman yerli neydi? Yüzde 20. Bu yerli olan savunma sanayisini ne yaptık? Yüzde 80'e çıkardık. Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliliği sebebiyle ilerleyemeyen, engellenen ve hatta açıkça dinamitlenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal'in, 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'istikbal' diyoruz. Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan bugüne savunma sanayimizin inşası ve gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN) Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak." dedi.

Erdoğan, "Dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp, üstün performansıyla KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost ve müttefik ülkeler için üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası bir platforma dönüştü. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN) Dünyada bu tipte beşinci nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız." dedi.

Erdoğan, "Çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak." diye konuştu.