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19 Haziran 2021 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 14:02:00

Milli Muharip uçak TF-X için yeni eşik! İmzalar atıldı

Kaynak: AA

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Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre, Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Antalya'da gerçekleştirilecek.

Savunma sanayii alanında önemli projeler yürüten uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay sistemleri geliştiren TUSAŞ ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent arasında Ar-Ge alanı kira sözleşmesi imzalandı.

İlk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyete başlayacak şirketin, ilerleyen süreçte personel sayısını 500'e ulaştırması bekleniyor.

"Üniversitemiz teknoloji ve sanayi alanında da söz sahibi olacak"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiği söyledi.

TUSAŞ'ın Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yer almasının hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Özkan, "Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve söz sahibi olacak" dedi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli projeler gerçekleştiren TUSAŞ'ı Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e kazandırmaktan gurur duyduklarını anlattı.

TUSAŞ'ın kendi binasını, yap-işlet-devret modeliyle Teknoloji Vadisi'nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı bir sözleşme imzalayacağı da açıklandı.

Etiketler : milli muharip uçak tfx savunma
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