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03 Şubat 2023 Cuma 08:36:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 08:36:00

Milli Muharip Uçak için geri sayım başladı! Beklenen tarih açıklandı

Kaynak: Sabah

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Türkiye'nin en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak'la ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. TUSAS Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan MMU'nun çok hızlı bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Milli Muharip Uçak'ın ilk motor çalıştıracağı tarih de belli oldu.

'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nde düzenlenen Yeni Yüzyılın Savunması Paneli TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇOK HIZLI İLERLİYOR

Panelde konuşan TUSAS Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan sektördeki firmalarla işbirliği yaptıklarına dikkat çekerek, büyümelerine katkı sağlayan birçok iştiraklerinin bulunduğunu söyledi. HÜRKUŞ projesiyle kendi ürününü tasarlayan bir şirkete dönüştüklerini ifade eden Doğan, "HÜRJET Jet Eğitim uçağı, sesten hızlı ilk insanlı uçağımız olacak. Amerikan menşeili uçakların yerini alacak. İlk uçuşunu mart ayı içinde yapması bekleniyor. İlk süpersonik jet uçağını yapmış olacağız. En büyük projemiz olan Milli Muharip Uçak, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 18 Mart'ta ilk motorunu çalıştıracağız" değerlendirmesini yaptı.

671 ÜRÜNÜ MİLLİLEŞTİRDİK

Sabah'ın haberine göre, Savunma sanayinde yerlileşmenin önemine dikkat çeken ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman ise, yapılan millileştirme çalışmalarıyla yerlileştirme konusunda önemli bir yol alındığına dikkat çekti. Yaman, "671 ürünü millileştirdik. 2022 yılında 159 ürün için yerlileştirme yapılmış. 66 üniversiteyle iş birliği var. 610 milyon dolarlık Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirdik" diye konuştu.

KOMUTA KONTROLDE DÜNYA MARKASI

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka da savunma sanayisinin normal bir ihracat olarak görülemeyeceğini belirterek, "Komuta kontrolde bir dünya markasıyız. Gemilerimizde radarlar, sensörler, navigasyon sistemler var. Dışa bağımlılığı azaltmak istiyorsak kendi yazılımımız yapmalıyız. Yazılımlar geliştiriyoruz. Bizde yapay zekâ konusunda yetkinlik var" şeklinde konuştu. STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal ise, "4 adet MİLGEM deniz kuvvetlerine verildi. 5. MİLGEM ise bu yıl içinde verilecek. Yerlilik oranında büyük ilerleme kaydederek yüzde 80'lere çıktık. İlk korveti yaptığımızda bu oran yüzde 10'du. Devletin en büyük siber güvenlik merkezlerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Bünyemizde bir düşünce kuruluşumuz var" ifadelerini kullandı.

ROKET DENEMEMİZ OLACAK

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy da, "Kendi özgün ürünlerimizle, hem silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz hem de dost ve kardeş ülkelerimize ihraç ediyoruz. Uydu kurma kabiliyetine sahip 4 ülke var. Bir yerde mevcut değilseniz orada hak sahibi olamıyorsunuz. Pek çok teknoloji geliştirdik. Şuan yürüttüğümüz proje kapsamında büyük ölçekli bir roket denememiz olacak. Şimşek 1 uydu fırlatma aracını geliştirmek istiyoruz. Yurt dışına da hizmet verecek bir kabiliyete ulaşmak istiyoruz. Uydu fırlatma merkezi kuruyoruz" dedi.

Etiketler : Türkiye Yüzyılı Zirvesi Dr. Sartuk Karasoy ROKETSAN Semih Demirtoka
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