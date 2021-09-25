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25 Eylül 2021 Cumartesi 23:28:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 23:28:00

Milli Kanatlar'dan TEKNOFEST'te gösteri uçuşu

Kaynak: AA

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TEKNOFEST'in beşinci gününde "Milli Kanatlar" uçuş gösterisi nefesleri kesti. Yerli üretim hava araçların damga vurduğu şovda GÖKBEY, ATAK helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, AKSUNGUR ve F-16 kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin beşinci gününde yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarının yaptığı "Milli Kanatlar" uçuş gösterisi nefesleri kesti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'deki katılımcıların heyecanla izlediği gösteride TUSAŞ tarafından üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY, ATAK helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, AKSUNGUR ve F-16 kullanıldı. Yaklaşık 40 dakika süren gösteriyle birlikte Solotürk ve Türk Yıldızları'nın şovu da beğeniyle takip edildi.

Etiketler : başkan erdoğan teknofest havacılık ATAK helikopteri
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