Milli iradeye büyük saygısızlık: CHP ve HDP sıraları şaşırtmadı!
TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere Başkan Erdoğan Genel Kurul'a giriş yapınca CHP ve HDP sıralarının ayağa kalkmadığı görüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı başladı.
Meclis'in açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla yapıldı.
AK Parti, MHP ve İyi Parti ayağa kalktı
Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı.
CHP VE HDP SIRALARI HAREKETLENMEDİ
Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.
HDP ve CHP'li vekillerin İstiklal Marşı anonsu gelene kadar yerlerinden kalkmadığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN'I ALKIŞLAMADILAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i takip etmek üzere locaya geldiği sırada, partililerin alkışladığı görüldü.
Başkan Erdoğan'ı ise alkışlamadılar.
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