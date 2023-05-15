Her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlamıştı. The Economist ardından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter kapak fotoğrafı olarak kullanmıştı.

MİLLİ İRADE "KAPAK" DEĞİŞTİRTTİ

The Economist'in skandal tutumu kendi ülkesi dahil Türkiye'den sert tepkileri beraberinde getirmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist geri adım atarak Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.

The Economist, Erdoğan karşıtı görsel yerine Çin ekonomisinin yükselişini konu edinen bir ejderha görselini kullandı.