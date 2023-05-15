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15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:15:00

Milli irade, İngiliz The Economist'e geri adım attırdı! Kapak fotoğrafı değişti

Kaynak: Yeni Şafak

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Hazırladığı dergi kapağıyla Başkan Erdoğan'a ve milli iradeye saldıran, Türkiye siyasetine yön vermeye kalkan İngiliz The Economist dergisi geri adım attı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürmesi sonucu, The Economist, Twitter hesabında kullandığı 'Erdoğan gitmeli' ve 'Demokrasiyi koru' ifadelerinin yer aldığı kapak fotoğrafını değiştirdi.

Her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlamıştı. The Economist ardından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter kapak fotoğrafı olarak kullanmıştı.

MİLLİ İRADE "KAPAK" DEĞİŞTİRTTİ

The Economist'in skandal tutumu kendi ülkesi dahil Türkiye'den sert tepkileri beraberinde getirmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist geri adım atarak Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.

The Economist, Erdoğan karşıtı görsel yerine Çin ekonomisinin yükselişini konu edinen bir ejderha görselini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu the economist
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