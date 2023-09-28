Milli havacılık motoru TEI-PD170'ten uçuş rekoru
Kaynak: AA
TEI tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, AKSUNGUR İHA ile kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdı.
TUSAŞ Motor Sanayi (TEI), TEI-PD170'in, AKSUNGUR İHA ile kesintisiz 35 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.
Bunun, "milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
İrtifa rekoru da kırılmıştı
TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.