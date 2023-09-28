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28 Eylül 2023 Perşembe 16:04:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 16:04:00

Milli havacılık motoru TEI-PD170'ten uçuş rekoru

Kaynak: AA

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TEI tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, AKSUNGUR İHA ile kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdı.

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI), TEI-PD170'in, AKSUNGUR İHA ile kesintisiz 35 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

Bunun, "milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İrtifa rekoru da kırılmıştı

TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

Etiketler : TEI-PD170 AKSUNGUR Hava Motoru
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