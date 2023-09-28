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28 Eylül 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 16:00:00

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan MGK'da terörle mücadele öncelikli başlıklar arasında.

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılıyor.

Etiketler : MGK Başkan Erdoğan Toplantı
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